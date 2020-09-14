

NDI: Лишь 39% опрошенных считает, что страна развивается в правильном направлении

14.09.2020 12:54





39% опрошенного населения считают, что страна развивается в правильном направлении, а 32% думают, что развитие идет в неверном направлении. Об этом говорится в исследовании NDI.



По результатам опроса, опубликованного организацией, 20% считают, что Грузия не меняется вообще, 8% не знают ответа, а 1% отказываются отвечать на вопрос.



Что касается демократии, то на заданный организацией вопрос: есть ли в Грузии демократия? - 37% опрошенного населения говорят «нет», 48% считают, что в стране демократия, а 14% не знают ответа на вопрос.



Для справки, исследование было проведено NDI в период 6-11 августа в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основе представительной выборки путем 2 045 телефонных интервью совершеннолетнего населения страны. Средний предел погрешности +/- 1,3 %.



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