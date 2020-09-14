

NDI: 27% считают наибольшей проблемой системы образования трудности онлайн-обучения

14.09.2020 15:03





По данным исследования NDI, 27% населения называет самой большой проблемой, связанной с системой образования, это трудности онлайн-обучения, 22% - квалификацию учителей /лекторов.



Исследования были проведены CRRC Грузия по заказу NDI. Все интервью проводились методом телефонного опроса. Исследование является представительным для всего населения Грузии (за исключением оккупированных территорий). Кроме того, исследование является представительным для Тбилиси, поселений городского и сельского типа. Период полевых работ: 6-11 августа 2020 года; всего было проведено 2 045 интервью. Средняя погрешность составляет + /- 1,3%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





