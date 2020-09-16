

Гамкрелидзе: На ранних стадиях мы почти не упускаем инфекцию

16.09.2020 17:31





«Показатель тестирования PCR в стране значительно вырос, можно сказать, что мы не упускаем инфекцию на раннем этапе», — заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, система здравоохранения страны на раннем этапе выявляет инфицированных людей, что приводит в основном к легким случаям заражения.



«Показатель тестирования PCR в стране значительно вырос. На сегодняшний день число проведенных тестов превысило полмиллиона, или 508 тысяч тестов с января.



На миллион жителей у нас 136 818 тестов, что является одним из лучших показателей. Мы где-то посередине среди стран ЕС. Это означает, что во время расширенного тестирования у нас было до 11000 тестов к утру. Можно сказать, что мы почти не упускаем инфекцию на раннем этапе, поэтому это одна из причин, почему у нас в основном легкие случаи», — сказал Амиран Гамкрелидзе.





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