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Задержан вице-президент Союза регби Грузии


17.09.2020   10:37


По делу о ранении регбиста, капитана команды «Швидкаца» Рамаза Харазишвили, Министерством ВД задержан вице-президент Союза регби Мераб Беселия. Информацию подтвердили в МВД Грузии.

Напомним, вчера в Союзе регби произошла стрельба. Ранен один человек. Выстрел предположительно произвел вице-президент Союза регби Мераб Беселия.

Как сообщили в МВД, следствие ведется по статьям 118 и 236 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение-ношение оружия и причинение вреда здоровью).

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