

Задержан вице-президент Союза регби Грузии

17.09.2020 10:37





По делу о ранении регбиста, капитана команды «Швидкаца» Рамаза Харазишвили, Министерством ВД задержан вице-президент Союза регби Мераб Беселия. Информацию подтвердили в МВД Грузии.



Напомним, вчера в Союзе регби произошла стрельба. Ранен один человек. Выстрел предположительно произвел вице-президент Союза регби Мераб Беселия.



Как сообщили в МВД, следствие ведется по статьям 118 и 236 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение-ношение оружия и причинение вреда здоровью).



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