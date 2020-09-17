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Задержан вице-президент Союза регби Грузии
17.09.2020 10:37
По делу о ранении регбиста, капитана команды «Швидкаца» Рамаза Харазишвили, Министерством ВД задержан вице-президент Союза регби Мераб Беселия. Информацию подтвердили в МВД Грузии.
Напомним, вчера в Союзе регби произошла стрельба. Ранен один человек. Выстрел предположительно произвел вице-президент Союза регби Мераб Беселия.
Как сообщили в МВД, следствие ведется по статьям 118 и 236 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение-ношение оружия и причинение вреда здоровью).
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