

Вице-президенту Союза регби Грузии Мерабу Беселия избрано заключение под стражу

19.09.2020 16:04





Вице-президенту Союза регби Грузии Мерабу Беселия в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.



На сегодняшнем судебном заседании, проходившем в дистанционном режиме, сторона защиты ходатайствовала об освобождении Беселия под залог в размере 20 000 лари, прокуратура же потребовала применить к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.



По словам адвоката Мераба Беселия Пааты Мехришвили, обвиняемый согласен с фактическими обстоятельствами дела, однако с формулировкой – нет.



Для справки, Мерабу Беселия вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью капитану грузинской сборной по регби-7 Рамазу Харазишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





