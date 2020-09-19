|
|
|
Вице-президенту Союза регби Грузии Мерабу Беселия избрано заключение под стражу
19.09.2020 16:04
Вице-президенту Союза регби Грузии Мерабу Беселия в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
На сегодняшнем судебном заседании, проходившем в дистанционном режиме, сторона защиты ходатайствовала об освобождении Беселия под залог в размере 20 000 лари, прокуратура же потребовала применить к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По словам адвоката Мераба Беселия Пааты Мехришвили, обвиняемый согласен с фактическими обстоятельствами дела, однако с формулировкой – нет.
Для справки, Мерабу Беселия вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью капитану грузинской сборной по регби-7 Рамазу Харазишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна