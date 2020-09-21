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Пациентка из Абхазии с COVID-19 скончалась в грузинской клинике
21.09.2020 11:55
60-летняя пациентка из Абхазии с COVID-19 скончалась накануне в грузинской клинике. Об этом журналистам сообщила медицинский директор тбилисской инфекционной клиники Марина Эзугбая.
По её словам, женщина страдала хроническими заболеваниями и находилась в критическом состоянии. Состояние трёх пациентов из Абхазии все еще остаётся критическим, – добавила Эзугбая.
Ранее в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия заявили «Эху Кавказа», что с марта текущего года на лечение в грузинские клиники из Абхазии перевезли 62 пациента с коронавирусом. По информации ведомства, большинство пациентов –сотрудники «Ингури ГЭС». 11 пациентов не относятся к «кластеру Ингури ГЭС».
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