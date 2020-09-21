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Эзугбая: Грузия остается в «зеленой зоне»
21.09.2020 13:30
По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, Грузия, все еще остается в безопасной, т.н. зеленой зоне
«Грузия пока остается в «зеленой зоне». Учитывая количество пациентов на миллион населения и количество смертей, мы все еще находимся в «зеленой зоне», посмотрим, какой будет динамика», — заявила Эзугбая.
При этом, по словам Эзугбая, с 12 сентября фиксируется трехзначное число новых случаев, однако между 152 и 196 и не превышает 200, что указывает на стабильный показатель.
По словам Марины Эзугбая, Аджария по-прежнему остается горячей точкой, но активная работа эпидемиологов дала результаты и наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев.
Однако, Эзугбая снова предупреждает население и призывает их соблюдать регуляции, включая социальную дистанцию, использование масок и соблюдение гигиенических правил.
В Грузии выявлено 193 новых случая коронавируса, 40 пациентов выздоровели. Из новых случаев коронавируса в Грузии 92 связаны с Аджарией, 53 — с Имерети и 31 — с Тбилиси.
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