|
|
|
Минздрав: новое решение о сроках возобновления учебы не принято
22.09.2020 22:23
Новое решение сроке возобновления учебы в школьных зданиях не принято, но смена протокола не исключается, если получим соответсвующие рекомендации от ВОЗ — заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
«Протокол безопасности прописан довольно детально. Не исключаю, что могут быть какие-то изменения, если ВОЗ предоставит новые рекомендации. Процесс живой, мы зависим от международных рекомендации. Что касается срока начала учебы, новых решении не принято», — заявила она 22 сентября.
Напомним, что в Аджарии и больших городах Грузии из-за резкого увеличения случаев инфицирования коронавирусом возобновление учебы в привычном режиме было отложено до 1 октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна