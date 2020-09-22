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Минздрав: новое решение о сроках возобновления учебы не принято


22.09.2020   22:23


Новое решение сроке возобновления учебы в школьных зданиях не принято, но смена протокола не исключается, если получим соответсвующие рекомендации от ВОЗ — заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

«Протокол безопасности прописан довольно детально. Не исключаю, что могут быть какие-то изменения, если ВОЗ предоставит новые рекомендации. Процесс живой, мы зависим от международных рекомендации. Что касается срока начала учебы, новых решении не принято», — заявила она 22 сентября.

Напомним, что в Аджарии и больших городах Грузии из-за резкого увеличения случаев инфицирования коронавирусом возобновление учебы в привычном режиме было отложено до 1 октября.

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