

В Тбилиси увеличилось число коронавирусных пациентов

09.10.2020 11:44





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 527 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 179 связаны с Тбилиси, а 91 — в Имерети.



Остальные случаи распределены по другим регионам.



«К счастью, в Аджарии их количество уменьшилось. Благодаря принятым мерам количество случаев коронавируса снизилось. В Аджарии это 36 процентов, этот показатель соответствует 190 пациентам. К сожалению, в Тбилиси увеличилось количество заболевших коронавирусом. В Тбилиси зарегистрировано 179 новых случаев, в Имерети коронавирус подтвердился у 91 пациента, число случаев увеличилось в Квемо Картли, инфицированы 28 пациентов, в Шида Картли — 10, в Кахети — 11, в Мцхета-Мтианети — 3 новых случая, в Гурии — три, в Самцхе-Джавахети выявлен один новый случай», — заявила Марина Энделадзе.





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