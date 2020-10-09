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В Тбилиси увеличилось число коронавирусных пациентов
09.10.2020 11:44
По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 527 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 179 связаны с Тбилиси, а 91 — в Имерети.
Остальные случаи распределены по другим регионам.
«К счастью, в Аджарии их количество уменьшилось. Благодаря принятым мерам количество случаев коронавируса снизилось. В Аджарии это 36 процентов, этот показатель соответствует 190 пациентам. К сожалению, в Тбилиси увеличилось количество заболевших коронавирусом. В Тбилиси зарегистрировано 179 новых случаев, в Имерети коронавирус подтвердился у 91 пациента, число случаев увеличилось в Квемо Картли, инфицированы 28 пациентов, в Шида Картли — 10, в Кахети — 11, в Мцхета-Мтианети — 3 новых случая, в Гурии — три, в Самцхе-Джавахети выявлен один новый случай», — заявила Марина Энделадзе.
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