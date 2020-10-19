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Коронавирус подтвердился у депутата Геннадия Маргвелашвили
19.10.2020 12:47
Коронавирус подтвердился у председателя парламентского комитета по образованию Геннадия Маргвелашвили.
Как заявил Маргвелашвили Первому каналу Грузии, COVID-19 подтвердился и у его сына.
«У нас с сыном подтвердился коронавирус. У моей жены не подтвердился. Температурная изменчивость у меня 37,3 градуса. Поначалу температура была даже выше 38,0, играло давление, и сердце колотилось. Еще в первый день у меня было чувство тошноты. Я говорю это, потому что люди знали о симптомах. К этому времени у меня 37,1 градуса. В течение дня может упасть до 36,8, а затем снова подняться до 37. Уже третий день такое состояние. Я не могу подтвердить источник заражения. Я предоставил информацию о контактных лицах, и они проверяют», — заявил Маргвелашвили.
По словам депутата, он лечится в домашних условиях по рекомендации семейного врача.
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