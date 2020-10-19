

Страна движется в неправильном направлении - результаты опроса IPSOS

19.10.2020 14:59









Распределение мандатов в парламенте по пропорциональному списку – результаты, полученные по аллокации:



Грузинская мечта - 48 мандатов

ЕНД и Объединенная оппозиция - 38 мандата

Европейская Грузия - 8 мандатов

Стратегия строитель - 8 мандатов

Лело - 6 мандатов

Гирчи - 4 мандата

Лейбористская партия - 3 мандата

Альянс патриотов - 2 мандата

Единая Грузия - 2 мандата

Граждане - 1 мандат



Всего в парламенте 150 депутатов, 30 из них - мажоритарные, а 120 - прошедшие по пропорциональному списку.



- На вопрос - в каком направлении развивается Грузия? Большинство опрошенных считает, что в неправильном.

В правильном – 27%

В неправильном – 61%



Согласно исследованию, опубликованному 20 сентября, на вопрос, в каком направлении развивается Грузия? 64% опрошенных считают, что в неправильном, а 26% - в правильном.



- Согласно исследованию, на вопрос, насколько вы удовлетворены работой нынешней власти? Результаты распределились следующим образом:

Довольны - 41%

Недовольны - 59%



«Главный канал» опубликовал исследования также и 4 октября, результаты по тому же вопросу были распределены следующим образом:

Довольны - 7%

Более-менее довольны - 33%

Более-менее недовольны - 28%

Недовольны - 32%



Напомним, эта организация также опубликовала исследование 20 сентября, и ответы на этот же вопрос распределились следующим образом:



Довольны - 8%

Более-менее довольны - 34%

Более-менее недовольны - 23%

Недовольны - 35%



- На вопрос – хотите ли, чтобы в результате выборов 2020 изменилась бы власть? Большинство опрошенных ответили, что хотят:

Хотят – 57%

Не хотят – 25%



Согласно данным, опубликованным 4 октября, 56% опрошенных хотели бы смены властей, 26% - нет.

Что касается результатов исследования, проведенного в сентябре, то 57% опрошенных сказали, что хотят смены властей, 26% сказали, что нет.



- На вопрос – если будет сформировано коалиционное правительство, какие партии обязательно должны быть в коалиционном правительстве? - Ответы распределились следующим образом:

ЕНД и Объединенная оппозиция - 29%

Европейская Грузия - 23%

Стратегия строитель - 22%

Грузинская мечта - 22%

Лело - 13%

Альянс патриотов - 13%

Граждане - 12%

Лейбористская партия - 11%

Единая Грузия - 7%

Гирчи - 7%

Свободная Грузия - 7%



- На вопрос, что, по вашему мнению, представляет собой дело Давида Гареджи? Ответы распределились следующим образом:

Расследование реального преступления – 13%

Предвыборное преследование оппонентов - 32%

Оба вместе - 16%

Не знаю/отказались отвечать (не ответили) - 39%



- 38% опрошенных не верят, что Михеил Саакашвили был причастен к незаконной передаче территорий Гареджи – IPSOS

Верю - 17%

Не верю - 38%

Не знаю/отказались отвечать - 46%



- На вопрос – в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам – экономика, безработица, пенсии, рост цен, обесценивание лари, бедность, здравоохранение, ответы распределились следующим образом:



Экономика:

Улучшилось – 6%

Ухудшилось – 79%



Безработица

Улучшилось - 6%

Ухудшилось - 74%



Пенсии

Улучшилось - 25%

Ухудшилось - 36%



Рост цен

Улучшилось - 5%

Ухудшилось - 85%



Обесценивание лари

Улучшилось - 3%

Ухудшилось - 86%



Бедность

Улучшилось - 6%

Ухудшилось - 79%



Здравоохранение

Улучшилось - 29%

Ухудшилось - 43%



Подобное исследование, проведенное по заказу «Главного канала» было опубликовано и 4 октября, в котором на заданный вопрос - в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам – экономика, бедность, образование, курс лари, трудоустройство, рост цен, пенсии – по мнению опрошенных ни по одному пункту положение не улучшилось.



- На вопрос - в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам – права человека, образование, демократия, результаты распределились следующим образом:



Права человека

Улучшилось - 22%

Ухудшилось - 43%



Образование

Улучшилось - 17%

Ухудшилось - 55%



Демократия

Улучшилось - 18%

Ухудшилось - 35%



Независимость СМИ

Улучшилось - 25%

Ухудшилось – 32%



Свобода слова

Улучшилось - 29%

Ухудшилось – 33%



По результатам исследования 4 октября, которое также было проведено компанией IPSOS по заказу "Главного канала», по мнению опрошенных, ухудшение по всем пунктам.



- На вопрос – какой самый главный вопрос, который должны решить власти? (можно выбрать несколько ответов), результаты распределились следующим образом:



Трудоустройство – 65%

Экономика - 54%

Бедность - 52%

Рост цен - 39%

Образование - 37%

Обесценивание лари - 35%

Здравоохранение-34%

Пенсии - 32%

Преступность - 17%

Свобода слова - 10%

Государственная безопасность-9%

Коррупция - 8%

Ковид-эпидемия-8%

Демократия - 7%

Внешняя политика - 6%



На вопрос - в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам - государственная безопасность, внешняя политика, борьба с коррупцией, борьба с преступностью - результаты распределились следующим образом:



Государственная безопасность

Улучшилось – 16%

Ухудшилось – 44%



Внешняя политика

Улучшилось - 12%

Ухудшилось - 42%



Борьба с коррупцией

Улучшилось - 12%

Ухудшилось - 51%



Борьба с преступностью

Улучшилось - 13%

Ухудшилось - 59%



Французская компания IPSOS по заказу «Главного канала» за две недели до выборов провела очередное третье исследование. Французская компания IPSOS по заказу «Главного канала» за две недели до выборов провела очередное третье исследование. Часть из них мы уже опубликовали . Предлагаем остальные данные соцопроса.Распределение мандатов в парламенте по пропорциональному списку – результаты, полученные по аллокации:Грузинская мечта - 48 мандатовЕНД и Объединенная оппозиция - 38 мандатаЕвропейская Грузия - 8 мандатовСтратегия строитель - 8 мандатовЛело - 6 мандатовГирчи - 4 мандатаЛейбористская партия - 3 мандатаАльянс патриотов - 2 мандатаЕдиная Грузия - 2 мандатаГраждане - 1 мандатВсего в парламенте 150 депутатов, 30 из них - мажоритарные, а 120 - прошедшие по пропорциональному списку.- На вопрос - в каком направлении развивается Грузия? Большинство опрошенных считает, что в неправильном.В правильном – 27%В неправильном – 61%Согласно исследованию, опубликованному 20 сентября, на вопрос, в каком направлении развивается Грузия? 64% опрошенных считают, что в неправильном, а 26% - в правильном.- Согласно исследованию, на вопрос, насколько вы удовлетворены работой нынешней власти? Результаты распределились следующим образом:Довольны - 41%Недовольны - 59%«Главный канал» опубликовал исследования также и 4 октября, результаты по тому же вопросу были распределены следующим образом:Довольны - 7%Более-менее довольны - 33%Более-менее недовольны - 28%Недовольны - 32%Напомним, эта организация также опубликовала исследование 20 сентября, и ответы на этот же вопрос распределились следующим образом:Довольны - 8%Более-менее довольны - 34%Более-менее недовольны - 23%Недовольны - 35%- На вопрос – хотите ли, чтобы в результате выборов 2020 изменилась бы власть? Большинство опрошенных ответили, что хотят:Хотят – 57%Не хотят – 25%Согласно данным, опубликованным 4 октября, 56% опрошенных хотели бы смены властей, 26% - нет.Что касается результатов исследования, проведенного в сентябре, то 57% опрошенных сказали, что хотят смены властей, 26% сказали, что нет.- На вопрос – если будет сформировано коалиционное правительство, какие партии обязательно должны быть в коалиционном правительстве? - Ответы распределились следующим образом:ЕНД и Объединенная оппозиция - 29%Европейская Грузия - 23%Стратегия строитель - 22%Грузинская мечта - 22%Лело - 13%Альянс патриотов - 13%Граждане - 12%Лейбористская партия - 11%Единая Грузия - 7%Гирчи - 7%Свободная Грузия - 7%- На вопрос, что, по вашему мнению, представляет собой дело Давида Гареджи? Ответы распределились следующим образом:Расследование реального преступления – 13%Предвыборное преследование оппонентов - 32%Оба вместе - 16%Не знаю/отказались отвечать (не ответили) - 39%- 38% опрошенных не верят, что Михеил Саакашвили был причастен к незаконной передаче территорий Гареджи – IPSOSВерю - 17%Не верю - 38%Не знаю/отказались отвечать - 46%- На вопрос – в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам – экономика, безработица, пенсии, рост цен, обесценивание лари, бедность, здравоохранение, ответы распределились следующим образом:Улучшилось – 6%Ухудшилось – 79%Улучшилось - 6%Ухудшилось - 74%Улучшилось - 25%Ухудшилось - 36%Улучшилось - 5%Ухудшилось - 85%Улучшилось - 3%Ухудшилось - 86%Улучшилось - 6%Ухудшилось - 79%Улучшилось - 29%Ухудшилось - 43%Подобное исследование, проведенное по заказу «Главного канала» было опубликовано и 4 октября, в котором на заданный вопрос - в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам – экономика, бедность, образование, курс лари, трудоустройство, рост цен, пенсии – по мнению опрошенных ни по одному пункту положение не улучшилось.- На вопрос - в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам – права человека, образование, демократия, результаты распределились следующим образом:Улучшилось - 22%Ухудшилось - 43%Улучшилось - 17%Ухудшилось - 55%Улучшилось - 18%Ухудшилось - 35%Улучшилось - 25%Ухудшилось – 32%Улучшилось - 29%Ухудшилось – 33%По результатам исследования 4 октября, которое также было проведено компанией IPSOS по заказу "Главного канала», по мнению опрошенных, ухудшение по всем пунктам.- На вопрос – какой самый главный вопрос, который должны решить власти? (можно выбрать несколько ответов), результаты распределились следующим образом:Трудоустройство – 65%Экономика - 54%Бедность - 52%Рост цен - 39%Образование - 37%Обесценивание лари - 35%Здравоохранение-34%Пенсии - 32%Преступность - 17%Свобода слова - 10%Государственная безопасность-9%Коррупция - 8%Ковид-эпидемия-8%Демократия - 7%Внешняя политика - 6%На вопрос - в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам - государственная безопасность, внешняя политика, борьба с коррупцией, борьба с преступностью - результаты распределились следующим образом:Улучшилось – 16%Ухудшилось – 44%Улучшилось - 12%Ухудшилось - 42%Улучшилось - 12%Ухудшилось - 51%Улучшилось - 13%Ухудшилось - 59%Французская компания IPSOS по заказу «Главного канала» за две недели до выборов провела очередное третье исследование.



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