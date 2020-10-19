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Страна движется в неправильном направлении - результаты опроса IPSOS
19.10.2020 14:59
Французская компания IPSOS по заказу «Главного канала» за две недели до выборов провела очередное третье исследование. Часть из них мы уже опубликовали. Предлагаем остальные данные соцопроса.
Распределение мандатов в парламенте по пропорциональному списку – результаты, полученные по аллокации:
Грузинская мечта - 48 мандатов
ЕНД и Объединенная оппозиция - 38 мандата
Европейская Грузия - 8 мандатов
Стратегия строитель - 8 мандатов
Лело - 6 мандатов
Гирчи - 4 мандата
Лейбористская партия - 3 мандата
Альянс патриотов - 2 мандата
Единая Грузия - 2 мандата
Граждане - 1 мандат
Всего в парламенте 150 депутатов, 30 из них - мажоритарные, а 120 - прошедшие по пропорциональному списку.
- На вопрос - в каком направлении развивается Грузия? Большинство опрошенных считает, что в неправильном.
В правильном – 27%
В неправильном – 61%
Согласно исследованию, опубликованному 20 сентября, на вопрос, в каком направлении развивается Грузия? 64% опрошенных считают, что в неправильном, а 26% - в правильном.
- Согласно исследованию, на вопрос, насколько вы удовлетворены работой нынешней власти? Результаты распределились следующим образом:
Довольны - 41%
Недовольны - 59%
«Главный канал» опубликовал исследования также и 4 октября, результаты по тому же вопросу были распределены следующим образом:
Довольны - 7%
Более-менее довольны - 33%
Более-менее недовольны - 28%
Недовольны - 32%
Напомним, эта организация также опубликовала исследование 20 сентября, и ответы на этот же вопрос распределились следующим образом:
Довольны - 8%
Более-менее довольны - 34%
Более-менее недовольны - 23%
Недовольны - 35%
- На вопрос – хотите ли, чтобы в результате выборов 2020 изменилась бы власть? Большинство опрошенных ответили, что хотят:
Хотят – 57%
Не хотят – 25%
Согласно данным, опубликованным 4 октября, 56% опрошенных хотели бы смены властей, 26% - нет.
Что касается результатов исследования, проведенного в сентябре, то 57% опрошенных сказали, что хотят смены властей, 26% сказали, что нет.
- На вопрос – если будет сформировано коалиционное правительство, какие партии обязательно должны быть в коалиционном правительстве? - Ответы распределились следующим образом:
ЕНД и Объединенная оппозиция - 29%
Европейская Грузия - 23%
Стратегия строитель - 22%
Грузинская мечта - 22%
Лело - 13%
Альянс патриотов - 13%
Граждане - 12%
Лейбористская партия - 11%
Единая Грузия - 7%
Гирчи - 7%
Свободная Грузия - 7%
- На вопрос, что, по вашему мнению, представляет собой дело Давида Гареджи? Ответы распределились следующим образом:
Расследование реального преступления – 13%
Предвыборное преследование оппонентов - 32%
Оба вместе - 16%
Не знаю/отказались отвечать (не ответили) - 39%
- 38% опрошенных не верят, что Михеил Саакашвили был причастен к незаконной передаче территорий Гареджи – IPSOS
Верю - 17%
Не верю - 38%
Не знаю/отказались отвечать - 46%
- На вопрос – в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам – экономика, безработица, пенсии, рост цен, обесценивание лари, бедность, здравоохранение, ответы распределились следующим образом:
Экономика:
Улучшилось – 6%
Ухудшилось – 79%
Безработица
Улучшилось - 6%
Ухудшилось - 74%
Пенсии
Улучшилось - 25%
Ухудшилось - 36%
Рост цен
Улучшилось - 5%
Ухудшилось - 85%
Обесценивание лари
Улучшилось - 3%
Ухудшилось - 86%
Бедность
Улучшилось - 6%
Ухудшилось - 79%
Здравоохранение
Улучшилось - 29%
Ухудшилось - 43%
Подобное исследование, проведенное по заказу «Главного канала» было опубликовано и 4 октября, в котором на заданный вопрос - в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам – экономика, бедность, образование, курс лари, трудоустройство, рост цен, пенсии – по мнению опрошенных ни по одному пункту положение не улучшилось.
- На вопрос - в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам – права человека, образование, демократия, результаты распределились следующим образом:
Права человека
Улучшилось - 22%
Ухудшилось - 43%
Образование
Улучшилось - 17%
Ухудшилось - 55%
Демократия
Улучшилось - 18%
Ухудшилось - 35%
Независимость СМИ
Улучшилось - 25%
Ухудшилось – 32%
Свобода слова
Улучшилось - 29%
Ухудшилось – 33%
По результатам исследования 4 октября, которое также было проведено компанией IPSOS по заказу "Главного канала», по мнению опрошенных, ухудшение по всем пунктам.
- На вопрос – какой самый главный вопрос, который должны решить власти? (можно выбрать несколько ответов), результаты распределились следующим образом:
Трудоустройство – 65%
Экономика - 54%
Бедность - 52%
Рост цен - 39%
Образование - 37%
Обесценивание лари - 35%
Здравоохранение-34%
Пенсии - 32%
Преступность - 17%
Свобода слова - 10%
Государственная безопасность-9%
Коррупция - 8%
Ковид-эпидемия-8%
Демократия - 7%
Внешняя политика - 6%
На вопрос - в условиях действующей власти улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам - государственная безопасность, внешняя политика, борьба с коррупцией, борьба с преступностью - результаты распределились следующим образом:
Государственная безопасность
Улучшилось – 16%
Ухудшилось – 44%
Внешняя политика
Улучшилось - 12%
Ухудшилось - 42%
Борьба с коррупцией
Улучшилось - 12%
Ухудшилось - 51%
Борьба с преступностью
Улучшилось - 13%
Ухудшилось - 59%
Французская компания IPSOS по заказу «Главного канала» за две недели до выборов провела очередное третье исследование.
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