

Если бы выборы были на следующей неделе – динамика трех исследований

19.10.2020 13:06





Французская компания IPSOS по заказу «Главного канала» за две недели до выборов провела очередное третье исследование.



За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись бы на следующей неделе? Динамика трех исследований):



«Грузинская мечта» - 38% - 37,2% - 40,3%

«ЕНД и объединенная оппозиция» - 26% - 27,2% - 31,2%

«Европейская Грузия» - 9% - 10,6% - 6,8%

«Стратегия строитель» - 5% - 6,1% - 6,8%

«Лело» - 3% - 6,3% - 4,5%

«Гирчи» - 3% - 1,9% - 3,4%

«Лейбористская партия» - 4% - 2,1% - 2,6%

«Альянс патриотов» - 4% - 2,1% - 1,5%

«Единая Грузия» - 3% - 1,8% - 1,2%

«Граждане» - 2% - 1,7% - 1,0%

Другие партии - 2% - 3% - 0,7%



Французская компания IPSOS по заказу «Главного канала» за две недели до выборов провела очередное третье исследование.



По заказу «Главного канала», IPSOS провела опрос с 8 по 15 октября. Всего по всей Грузии было опрошено 1500 респондентов. Погрешность составляет + -2,5%.



Предусмотренная законом информация публикуется на нашем сайте mtavari.tv в разделе «Выборы 2020».





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