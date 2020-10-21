

Сегодня состоится открытие Кутаисского международного университета

21.10.2020 10:59





Кутаисский международный университет (KIU) откроется сегодня. На церемонии открытия студентов поприветствуют Почетный президент Кутаисского международного университета, профессор Вольфганг Герман и ректор университета, профессор Александр Тевзадзе.



Кутаисский международный университет (KIU) включает в себя общежития для студентов и сотрудников, академические здания, библиотеку, кафе, крытые и открытые зоны отдыха, электротранспорт, велосипедные дорожки. Вуз получит первый поток по трем специальностям — математике, информатике и менеджменту, а в будущем количество специальностей увеличится.



Кроме того, Кутаисский международный университет присоединился к рамочному соглашению с Юлихским исследовательским центром. Студенты имеют возможность выполнить определенные проекты в Юлихском исследовательскиом центре.



Кутаисский международный университет также покроет плату за обучение для определенных категорий студентов. Кроме того, в университете действует Фонд студенческих грантов.



Бидзина Иванишвили и его семья пожертвовали миллиард евро на создание Кутаисского международного университета.



Церемония открытия вуза и приема студентов в Кутаисском международном университете состоится сегодня в 13.00.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





