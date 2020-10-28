

Грузинский баскетболист Георгий Цинцадзе получил награду Международной федерации баскетбола

28.10.2020 23:02





Баскетболист национальной сборной Грузии Георгий Цинцадзе получил награду Международной федерации баскетбола «Подача Десятилетия» после того, как его игра в последнем матче Евробаскета 2015 года была признана «лучшим пасом» за последние 10 лет.



Цинцадзе набрал более 57% голосов и занял первое место, опередив аргентинца Факундо Кампаццо в опросе, который включал три раунда соревнований в отдельных категориях для мужчин и женщин.



Подача 34-летнего грузина также была отмечена и в европейских турнирах пять лет назад, где он также стал победителем в первом раунде против серба Душана Булута и во втором раунде против испанца Марка Газоля. Цинцадзе выиграл эти туры, набрав 58% и 67% голосов соответственно.



«Представьте себе, что у вас хватит смелости сделать такой пас в матче на выбывание FIBA Евробаскет 2015! Против Литвы !? Между головами Мантаса Калниетиса и Йонаса Валанчюнаса !? Склоняем головы, Джей-Цин!» — отмечает FIBA.



Голевая передача, которая принесла грузину приз, была получена за матч против Литвы во время отборочного матча Евробаскета в Лилле в сентябре 2015 года. Вырвавшись на полосу штрафных бросков литовцев в третьем периоде встречи, Цинцадзе сделал пас сверху за спину партнеру по команде Манучару Маркоишвили, который успешно завершил проход.



Грузия проиграла матч на последних минутах игры со счетом 81-85, однако впечатляющий ход Цинцадзе принес ему признание за лучшую передачу на соревнованиях, организованных FIBA за последнее десятилетие.



С полным списком результатов голосования можно ознакомиться на официальном сайте FIBA.



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