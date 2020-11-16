

Граждане смогут получить информацию о своем семейном враче на специальном портале

16.11.2020 15:34









На номер горячей линии 1505 следует звонить лицам, которые не являются участниками программы всеобщего здравоохранения и не включены в систему частного страхования. Они также будут перенаправлены на этот номер, если позвонят по номеру 112.



Согласно приложению, клиника обеспечивает ведение симптоматических пациентов ежедневно до 18 часов; в нерабочее время на звонок пациента ответит дежурный оператор, или будет записан автоответчик, а наблюдение врача будет осуществлено на второй день.



Если в случае телефонной коммуникации потребуется участие бригады скорой помощи, врач должен сообщить оператору службы 112 по телефону имя, фамилию и адрес пациента, а также причину, по которой бригаде скорой помощи необходимо выехать на вызов. «Человек, имеющий респираторные или другие симптомы и не владеющий информацией, как связаться с семейным врачом или медицинским учреждением, может позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения (1505) или произвести поиск информации на портале ambulatoria.moh.gov.ge , указав номер своего удостоверения личности», — отмечается в приложении к указу министра здравоохранения от 12 ноября «Об инструкции управления подозрительными и подтвержденными случаями COVID-19″ на дому».На номер горячей линии 1505 следует звонить лицам, которые не являются участниками программы всеобщего здравоохранения и не включены в систему частного страхования. Они также будут перенаправлены на этот номер, если позвонят по номеру 112.Согласно приложению, клиника обеспечивает ведение симптоматических пациентов ежедневно до 18 часов; в нерабочее время на звонок пациента ответит дежурный оператор, или будет записан автоответчик, а наблюдение врача будет осуществлено на второй день.Если в случае телефонной коммуникации потребуется участие бригады скорой помощи, врач должен сообщить оператору службы 112 по телефону имя, фамилию и адрес пациента, а также причину, по которой бригаде скорой помощи необходимо выехать на вызов.



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