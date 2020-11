Сандра Гаделия представит Грузию на детском «Евровидении» (+видео)

17.11.2020 22:00





Сандра Гаделия будет представлять Грузию на детском конкурсе песни «Евровидение» с композицией «Ты не одинок».



Над созданием песни для Сандры Гаделия работал композитор Гига Кухианидзе. Текст принадлежит Темо Саджая. Композиция называется - You are not alone («Ты не одинок»).



Детский конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет 29 ноября в Варшаве. В нем примут участие представители 12 стран. В связи с пандемией COVID-19 в этом году детский конкурс песни «Евровидение» пройдет в другом формате. Шоу будет транслироваться из Варшавской студии, а участники исполнят конкурсную песню в своих студиях.







