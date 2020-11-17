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Сандра Гаделия представит Грузию на детском «Евровидении» (+видео)
17.11.2020 22:00
Сандра Гаделия будет представлять Грузию на детском конкурсе песни «Евровидение» с композицией «Ты не одинок».
Над созданием песни для Сандры Гаделия работал композитор Гига Кухианидзе. Текст принадлежит Темо Саджая. Композиция называется - You are not alone («Ты не одинок»).
Детский конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет 29 ноября в Варшаве. В нем примут участие представители 12 стран. В связи с пандемией COVID-19 в этом году детский конкурс песни «Евровидение» пройдет в другом формате. Шоу будет транслироваться из Варшавской студии, а участники исполнят конкурсную песню в своих студиях.
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