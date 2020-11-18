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Карцивадзе: Пациентов в критическом состоянии следует лечить немедленно и эффективно
18.11.2020 21:57
"Основной упор был сделан на рациональное использование коечного фонда, которым мы сегодня располагаем", - заявил начальник анестезиологической службы Республиканской больницы Николоз Карцивадзе после встречи премьер-министра с клинической группой.
Реаниматолог подчеркнул, что сегодня с постоянным значительным числом инфицированных людей могут очень эффективно справляться медицинские и другие государственные службы, однако, по его словам, эти ресурсы неисчерпаемы.
Основное внимание на сегодняшней встрече было уделено рациональному использованию коечного фонда, чтобы койки были заняты теми пациентами, пребывание которых в стационаре необходимо. Особое внимание было уделено управлению тяжелобольными пациентами. Это пациенты в критическом состоянии, их следует лечить немедленно и эффективно. Мы поделились опытом с зарубежными коллегами, разными клиниками. Очень интересные идеи были высказаны в разных направлениях, я думаю, что в ближайшее время мы увидим результаты этой встречи», - заявил Николоз Карцивадзе.
Для справки, за последние сутки в Грузии было выявлено 3443 новых случая коронавируса, а общее количество инфицированных увеличилось до 89 395.
За прошедшие 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели еще 2539 пациентов. Всего COVID-19 побороли 71 468 человек.
Скончались 37 пациентов, всего жертвами коронавируса в Грузии стали 815 человек.
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