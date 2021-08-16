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Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле
16.08.2021 16:58
Представители движения «Талибан» пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии, сообщил посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что вы можете работать спокойно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее СМИ со ссылкой на талибов передали, что под их контролем находятся более 90% государственных зданий и почти все кабульские КПП.
«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация, руководителей которых с большим почетом принимали в Москве месяц назад.
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