

Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле

16.08.2021 16:58









«Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что вы можете работать спокойно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».



Ранее СМИ со ссылкой на талибов передали, что под их контролем находятся более 90% государственных зданий и почти все кабульские КПП.



«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация, руководителей которых с большим почетом Представители движения «Талибан» пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии, сообщил посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.«Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что вы можете работать спокойно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».Ранее СМИ со ссылкой на талибов передали, что под их контролем находятся более 90% государственных зданий и почти все кабульские КПП.«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация, руководителей которых с большим почетом принимали в Москве месяц назад.



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