

Запрещенный в РФ «Талибан» гостит в Москве

08.07.2021 18:44



Дмитрий Белаев



Ссылаясь на информированный источник «Интерфакс» сообщает, что делегация политического офиса запрещенной в России террористической организации «Талибан» находится с визитом в Москве.



Детали визита пока не уточняются. Однако сам факт нахождения в столице РФ делегации террористической организации, которая по мимо всего еще и запрещена по закону в России, вызывает много вопросов. Тем более, когда это происходит на фоне вывода коллективных войск НАТО из Афганистана и активизации на севере страны террористической организации «Талибан», которая «отжала» у правительственных войск более 100 районов.



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