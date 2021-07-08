|
|
|
Запрещенный в РФ «Талибан» гостит в Москве
08.07.2021 18:44
Дмитрий Белаев
Ссылаясь на информированный источник «Интерфакс» сообщает, что делегация политического офиса запрещенной в России террористической организации «Талибан» находится с визитом в Москве.
Детали визита пока не уточняются. Однако сам факт нахождения в столице РФ делегации террористической организации, которая по мимо всего еще и запрещена по закону в России, вызывает много вопросов. Тем более, когда это происходит на фоне вывода коллективных войск НАТО из Афганистана и активизации на севере страны террористической организации «Талибан», которая «отжала» у правительственных войск более 100 районов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна