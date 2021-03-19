

Финансисты призывают власти Грузии обнародовать тарифы на импортируемую электроэнергию

19.03.2021 11:54





Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов обратилась к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с просьбой обнародовать тарифы на импортируемую электроэнергию.



Грузия покупает электроэнергию у соседей, в основном у России и Азербайджана. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2020 году импорт составил 1,6 миллиарда киловатт-часов, а экспорт — 153 миллиона киловатт-часов.



В своем обращении, финансисты отмечают проблему прозрачности информации со стороны государственных структур в сфере энергетики.



В настоящее время Ассоциация жалуется на ESCO, который, по их словам, не публикует детальную информацию о тарифах импортированной электроэнергии.



Ассоциация отмечает, что на первом этапе официально запросила у ESCO подробные тарифы на импортируемую электроэнергию на 2016-2020 годы. В то же время организация потребовала, чтобы началась публикация информаций полноценно. Тем не менее, ответа от госкомпании на этот призыв не последовало.



«Оператор электроэнергетического рынка принимает решение о покупке электроэнергии по оптимальному варианту дневных, ночных и выходных тарифов, предлагаемых компаниями-импортерами, что является однозначно правильным и безальтернативным подходом.



Однако следует подчеркнуть, что информация об импортируемой энергии публикуется только по средневзвешенной цене. Следует отметить, что такая практика очень расплывчата и оставляет много места для манипуляций и неверных выводов», сказано в обращении Ассоциации.



Такой подход, уверяют финансисты, не позволяет аналитикам и заинтересованной общественности полностью понимать картину импорта и делать правильный анализ. По их мнению, крайне важно сделать процесс импорта электроэнергии на 100% прозрачным, чтобы заинтересованная общественность имела доступ к полным данным и знала в определенный период времени, почему была выбрана та или иная компания-импортер.



«Искаженная публикация данных по ценам на импортируемые энергоносители вызывает подозрения в коррупции и туманных сделках. Самым эффективным способом избежать подобных интерпретаций является повышение степени прозрачности», пишут финансисты.



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