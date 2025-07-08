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Пентагон: США направляют дополнительные вооружения Киеву


08.07.2025   11:58


Соединенные Штаты отправляют дополнительные вооружения Украине, заявил в понедельник вечером представитель Пентагона.

«По указанию президента Трампа, министерство обороны направляет дополнительное оборонительное вооружение Украине с целью гарантировать способность украинцев защитить себя в то время, как мы работаем с целью достижения прочного мира и прекращения убийств», — говорится в заявлении Шона Парнелла. Он подчеркнул, что администрация продолжает оценку поставок вооружений по всему миру в контексте их соответствия стратегии «Америка прежде всего». О каких видах вооружений идет речь, не сообщается.

Ранее в понедельник во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить Киеву вооружения. «У них должна быть возможность защитить себя», — сказал президент Трамп, отметив, что акцент будет сделан на поставках оборонительных вооружений. Дональд Трамп в очередной раз выразил разочарование российским лидером: «Я совершенно не доволен президентом Путиным».


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