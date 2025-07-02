В Ингушетии планируется проведение российско-грузинского молодежного форума

02.07.2025 16:03





В Ингушетии планируется проведение российско-грузинского молодежного форума. Об этом пишет российское пропагандистское издание «Интерфакс».



В сообщении отмечается, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обсудил перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Ингушетии и Грузии с председателем Российско-грузинского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Юрием Балашовым на встрече в городе Магас.



«Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Ингушетии и Грузии, а также проведение в регионе международного молодежного форума», — пишет пропагандистское издание со ссылкой на пресс-службу главы Республики Ингушетия.



«Ингушетия с ее богатой историей и культурой станет прекрасной площадкой для этого важного мероприятия. Мы создадим все условия для продуктивного диалога молодежи двух стран», — сказал Калиматов.



По данным «Интерфакса», в ближайшее время будет создана рабочая группа для определения дат и программы мероприятия, а «основное внимание международного форума будет уделено культурному обмену, образовательным проектам и поддержке молодежного предпринимательства».



По данным российских пропагандистских СМИ, такой форум уже проводился в России в 2018 году, а именно в Москве. Кремлевское пропагандистское издание Sputnik пишет, что на этот форум в Москву прибыла делегация из Грузии из примерно 30 человек, в которую вошли эксперты, журналисты, блогеры, молодые предприниматели и студенты.



Делегация из Грузии также приняла участие во Всемирном фестивале молодежи 2024 года, организованном Россией, который прошел в прошлом году в российском федеральном округе Сириус, недалеко от Сочи.





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