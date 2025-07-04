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Дмитрий Песков: Россия продолжит войну с Украиной
04.07.2025 15:05
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит войну с Украиной, поскольку не может добиться своих целей дипломатическим путем.
«Мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков.
По словам Пескова, пока это не представляется возможным, Россия будет продолжать специальную военную операцию.