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Дмитрий Песков: Россия продолжит войну с Украиной


04.07.2025   15:05


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит войну с Украиной, поскольку не может добиться своих целей дипломатическим путем.

«Мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков.

По словам Пескова, пока это не представляется возможным, Россия будет продолжать специальную военную операцию.


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