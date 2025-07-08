Мы заинтересованы в углублении отношений с Китаем в сфере гражданской авиации - замминистра экономики

08.07.2025 12:46





Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надарешвили встретился с делегацией Главного управления гражданской авиации Китайской Народной Республики, которую возглавлял заместитель директора ведомства Хан Цзюнь.



Во встрече также приняли участие директор Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цянь.



На встрече были обсуждены вопросы углубления сотрудничества между Грузией и Китаем в сфере гражданской авиации, в том числе возможность увеличения частоты рейсов и добавления новых авианаправлений.



Как отметил заместитель министра, стратегическое партнёрство с Китаем положительно влияет на экономическое сотрудничество между двумя странами, в том числе в таких секторах, как гражданская авиация, где наблюдается рост как частоты рейсов, так и пассажиропотока.



«Мы заинтересованы в дальнейшем углублении отношений с Китаем в секторе гражданской авиации. Как со стороны грузинских, так и китайских авиакомпаний наблюдается растущий интерес к освоению авиационных рынков Грузии и Китая, а также к расширению операций. Введение безвизового режима между странами существенно способствовало росту пассажиропотока», — заявил Ираклий Надарешвили.



По его словам, увеличение частоты рейсов и расширение маршрутов с Китаем будет способствовать углублению торгово-экономических связей и росту туристических потоков между двумя странами.



На встрече было отмечено, что в 2024 году по воздушному сообщению между двумя странами было перевезено 57 184 пассажира, что на 45% больше по сравнению с 2023 годом. Что касается данных за первые пять месяцев текущего года, количество перевезённых пассажиров между Грузией и Китаем составило 29 212, что на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В настоящее время регулярные пассажирские рейсы между Грузией и Китаем выполняют авиакомпании China Southern Airlines и Air China по маршруту Урумчи — Тбилиси — Урумчи. В общей сложности осуществляется 10 рейсов в неделю. Страны также сотрудничают в сфере грузовых авиаперевозок, на которые существует спрос как со стороны грузинских, так и китайских авиакомпаний.



После встречи с заместителем министра состоялись переговоры между авиационными ведомствами двух стран, в ходе которых обсуждались такие приоритетные направления, как поэтапное открытие авиационных рынков, рост пассажиропотока и воздушных грузоперевозок, добавление новых авианаправлений и другие вопросы.





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