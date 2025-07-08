Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по вопросам Грузии

08.07.2025 12:33





Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии, после чего состоится голосование по докладу по Грузии в связи с отчетами Еврокомиссии за 2023 и 2024 годы.



В проекте резолюции, опубликованном на сайте парламента, отмечается, что Европарламент еще раз подтверждает свою солидарность с грузинским народом и непоколебимую поддержку его легитимных европейских и евроатлантических устремлений и желания жить в процветающей и демократической стране, «что выражается в массовых протестных акциях, которые продолжаются, несмотря на жестокие репрессии со стороны властей».



«Европарламент по-прежнему готов помочь грузинскому народу достичь этих целей; решительно осуждает жестокие репрессии, произвольные и политически мотивированные задержания без достаточных правовых оснований, а также систематические пытки мирных демонстрантов, представителей гражданского общества, политических оппонентов и представителей СМИ; требует, чтобы власти Грузии воздерживались от применения силы, уважали свободу собраний и выражения и отменили недавно принятое драконовское законодательство, нацеленное на подавление народных протестов, выражает особую обеспокоенность по поводу растущего числа политических заключенных и еще раз призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех их; ЕС призывает к эффективному и надежному расследованию всех актов насилия и привлечению виновных лиц к ответственности; выражает обеспокоенность по поводу отсутствия независимости в судебной системе, где высокопоставленные судьи, связанные с «Грузинской мечтой», контролируют политически мотивированные судебные процессы против мирных демонстрантов и критиков правительства», - отмечается в документе.



В тексте говорится, что ЕС сожалеет в связи с тем фактом, что правящая партия «Грузинская мечта» не смогла использовать историческую возможность, предоставленную Грузии как стране-кандидату, для продвижения по пути европейской интеграции и отмечает, что евроинтеграцию по-прежнему поддерживает абсолютное большинство населения .



«Европарламент подчеркивает, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен в результате продолжающегося демократического отката в стране и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года, что представляет собой явную переломную точку к авторитарному режиму, последующему незаконному захвату государственных институтов и демократических гарантий, а также принятию серии антидемократических законодательных актов», - говорится в документе.



Европарламент призывает к введению немедленных и целенаправленных персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили, членов его семьи и его компаний, а также призывает ЕС в сотрудничестве с другими юрисдикциями, в частности с Соединенным Королевством, заморозить его финансовые активы.



«Европарламент еще раз подтверждает свою позицию, что политический и конституционный кризис в Грузии может быть улажен путем новых парламентских выборов, проведенных в ближайшие несколько месяцев в улучшенной избирательной среде под наблюдением независимой и беспристрастной избирательной администрации и мониторингом со стороны международных и независимых местных наблюдателей», - отмечается в документе.



Согласно отчету, Европарламент подчеркивает, что не признает «самопровозглашенную власть, сформированную партией «Грузинская мечта» после сфальсифицированных парламентских выборов 26 октября 2024 года, и считает Грузию государством, захваченным нелегитимным режимом «Грузинской мечты».





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