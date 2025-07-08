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ЕС готовит новый пакет жестких санкций против России
08.07.2025 10:58
Евросоюз готовит новый пакет жестких санкций против России, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«В координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести самые строгие санкции за последние три года. Санкции нацелены на ресурсы, которые дают возможность Владимиру Путину продолжать войну», — заявил Жан-Ноэль Барро.
По его словам, после предложения Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня количество ракетных ударов России по Украине возросло в пять раз.
«Путин больше не продвигается вперед на линии фронта и сейчас бомбит жилые районы дронами и ракетами, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это должно прекратиться», – отметил глава МИД Франции.
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