Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шаишмелашвили: Кобахидзе погубит Бидзину Иванишвили


08.07.2025   13:12


Бывший глава управления оперативного планирования спецназа МВД Грузии Иракли Шаишмелашвили, покинувший пост 3 декабря 2024 года в разгар протестов и жестоких разгонов с избиениями граждан правительством "Грузинской мечты", заявил, что, по его мнению, события развиваются так, что Иракли Кобахидзе "погубит Бидзину Иванишвили и в конечном итоге может даже надеть на него наручники", поскольку Иванишвили — «человек, находящийся в агонии».

По словам Шаишмелашвили, то, что происходит сегодня, — это криминальное государство, а представители государственных органов действуют как преступники, сообщает TV Pirveli:

"Кобахидзе погубит Иванишвили и в конечном итоге может даже надеть на него наручники, так идут процессы, насколько я вижу, потому что этот [Иванишвили] находится в замкнутом пространстве, человек в агонии. Эти действия, которые мы сегодня наблюдаем в государстве, не относятся ни к аспектам правового государства, ни к насильственному, ни к авторитарному, ни к автократическому. Это — криминальное государство. Представители госструктур ведут себя как преступники, и все это — действия, продиктованные человеком в агонии".


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна