Шаишмелашвили: Кобахидзе погубит Бидзину Иванишвили

08.07.2025 13:12





Бывший глава управления оперативного планирования спецназа МВД Грузии Иракли Шаишмелашвили, покинувший пост 3 декабря 2024 года в разгар протестов и жестоких разгонов с избиениями граждан правительством "Грузинской мечты", заявил, что, по его мнению, события развиваются так, что Иракли Кобахидзе "погубит Бидзину Иванишвили и в конечном итоге может даже надеть на него наручники", поскольку Иванишвили — «человек, находящийся в агонии».



По словам Шаишмелашвили, то, что происходит сегодня, — это криминальное государство, а представители государственных органов действуют как преступники, сообщает TV Pirveli:



"Кобахидзе погубит Иванишвили и в конечном итоге может даже надеть на него наручники, так идут процессы, насколько я вижу, потому что этот [Иванишвили] находится в замкнутом пространстве, человек в агонии. Эти действия, которые мы сегодня наблюдаем в государстве, не относятся ни к аспектам правового государства, ни к насильственному, ни к авторитарному, ни к автократическому. Это — криминальное государство. Представители госструктур ведут себя как преступники, и все это — действия, продиктованные человеком в агонии".





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