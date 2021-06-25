

В порт Батуми вошел британский эсминец Defender

25.06.2021 15:47





Британский эсминец HMS Defender вошел в порт Батуми. Об этом сообщает посольство Соединенного Королевства в Грузии.



«Мы рады принимать в Батуми один из самых сильных эсминцев ВМФ Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает сотрудничать с партнерами и союзниками в черноморском регионе для обеспечения безопасности», – говорится в сообщении посольства, опубликованном в соцсети Facebook сегодня.



Ранее с участием HMS Defender в Черном море произошел инцидент, который журналисты назвали «самым значительным» из тех, что имели место между Россией и Британией за последние годы, – напоминает «Новости-Грузия».



Следуя в сторону Грузии из украинского порта Одесса, британский эсминец проложил курс близ побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами.



Во время плавания эсминца в районе мыса Фиолент в небо для его сопровождения были подняты бомбардировщики Су-24, а рядом с ним находились катера береговой охраны России.



Министерство обороны России утверждает, что после предупреждения по радио по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, а также произведено бомбометание.



В Минобороны Британии заверили, что стрельбы не было, и предположили, что российские военные проводили учения в акватории Черного моря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что эсминец шел тем маршрутом, которого следовало ожидать в соответствии с международным правом.



Defender примет участие в учениях SeaBreeze в Черном море, которые начнутся 28 июня. Всего будет задействовано около 40 кораблей, 30 самолётов НАТО и стран-партнеров. Посольство России в США предупредило, что манёвры повышают риски «непреднамеренных инцидентов». Москва призвала США и их союзников отказаться от военных действий в Черном море.



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