Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава села Мухури, задержанный в Турции, освобожден из изолятора


02.07.2025   23:37


Глава села Мухури Бакур Кометиани освобождён из турецкого следственного изолятора. В данный момент он находится под домашним арестом и до завершения следствия ему запрещено покидать страну. Эту информацию подтвердила его семья.

Судебное заседание, на котором начнётся рассмотрение дела по существу, назначено на ближайшие 15 дней. До этого времени в заключении остаётся сопровождавшее Кометиани лицо.

Турецкая сторона задержала главу села Мухури в мае на грузино-турецкой границе.

По информации СМИ в арендованной машине, на которой передвигались Кометиани и его спутник, были обнаружены наркотики.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна