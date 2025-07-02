Глава села Мухури, задержанный в Турции, освобожден из изолятора

02.07.2025 23:37





Глава села Мухури Бакур Кометиани освобождён из турецкого следственного изолятора. В данный момент он находится под домашним арестом и до завершения следствия ему запрещено покидать страну. Эту информацию подтвердила его семья.



Судебное заседание, на котором начнётся рассмотрение дела по существу, назначено на ближайшие 15 дней. До этого времени в заключении остаётся сопровождавшее Кометиани лицо.



Турецкая сторона задержала главу села Мухури в мае на грузино-турецкой границе.



По информации СМИ в арендованной машине, на которой передвигались Кометиани и его спутник, были обнаружены наркотики.





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