19-летний киберэксперт и «внук агента КГБ» покинул администрацию Трампа

02.07.2025 21:32





«Рад снова дышать», — написал в X Эдвард Користайн, отметив, что объяснит подробности своего ухода из Белого дома позднее. При этом, по данным Bloomberg, предыдущий работодатель уволил молодого человека за слив секретов фирмы конкурентам.



Молодой человек, который ранее стал мемом из-за прозвища «Большие яйца» и резкого карьерного взлета в юном возрасте, в 19 лет вошел в команду Департамента эффективности правительства (DOGE). Он также утверждал, что получил еще и должность в Госдепе, а затем СМИ находили его фамилию в списках советников агентства по кибербезопасности в составе Министерства внутренней безопасности (DHS).



До попадания в Белый дом Користайн успел поработать с Маском в его стартапе Neuralink, занимающемся вживлением чипов в мозг людей, а также в 16 лет зарегистрировать свою компанию Tesla.Sexy. Фирма, в частности, управляла веб-доменами в России. Как утверждал журналист Джейкоб Силверман по итогам собственного расследования, дедушкой Користайна был двойной агент КГБ Валерий Мартынов. Разведчика казнили в СССР, а затем его семья переехала в США.



RTVi

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