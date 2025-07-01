Россия хочет подключить Грузию к международному транспортному коридору «Север – Юг»

01.07.2025 16:20





Россия готова рассмотреть возможность подключения Грузии к международному транспортному коридору «Север – Юг». Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк, подчеркнув, что Москва настроена на «дальнейшую нормализацию отношений с Тбилиси».



По словам дипломата, важными шагами стали отмена виз для граждан Грузии, восстановление авиасообщения и расширение доступа грузинских товаров на российский рынок. «Мы готовы двигаться дальше вплоть до подключения Грузии к стратегическому транспортному коридору «Север — Юг»», – цитирует Масюка агентство ТАСС.



Дипломатических отношений между двумя странами нет уже 17 лет – с 2008 года, после войны в Цхинвальском регионе Грузии и признания Россией независимости Абхазии и Цхинвали. В последние годы в Москве неоднократно хвалили правительство «Грузинской мечты» за прагматичную политику.



Коридор «Север – Юг» – это международный маршрут, соединяющий Индию, Иран и страны Персидского залива с Россией и Европой в обход Суэцкого канала. Он проходит через Иран, Азербайджан, Каспийское море и территорию России.



Грузия и так участвует в ряде ключевых международных транспортных коридоров, связывающих Восток и Запад, и позиционирует себя как транзитный узел на маршруте Китай – Европа. В их числе Средний коридор – альтернатива маршрутам через Россию, проходит через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и Европу. С началом войны в Украине значимость этого маршрута заметно возросла.





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