Посол США: Представители гражданского общества стали мишенью за содействие демократии

02.07.2025 23:30





И сегодня политические оппоненты власти находятся в заключении. Представители гражданского общества стали мишенью за содействие верховенству закона, свободным СМИ и свободным и справедливым выбора. Есть и обычные граждане, которых называют «радикалами», потому что их взгляды отличаются от взглядов представителей власти, - заявила посол США в Грузии Робин Данниган во время выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости США.



Кроме того, по ее словам, с первого дня своей профессиональной деятельности в Грузии она ценит усилия, которые грузины прилагают для защиты демократии, а также увидела мирное сосуществование людей разных религий и национальностей.



«За время своего пребывания здесь я видела большие усилия многих грузин для выполнения обещания демократии. Я видела свободу религии в самом сердце Тбилиси, где мирное сосуществование церквей, синагог и мечетей является явным выражением дружеского духа и терпимости грузинского народа.



Я слышала от некоторых, будто грузино-американское партнерство это только название. Однако я думаю, мы все прекрасно знаем, что это неправда — американцы и грузины на протяжении последних трех десятилетий являются настоящими партнерами в стремлении к демократии. Я встретила тысячи грузин, которые рассказали, как партнерство США и Грузии помогло им. Фермеры, учителя, студенты, врачи, бизнесмены, все они говорили мне, как сотрудничество с Америкой изменило их жизнь к лучшему.



В 2008 году, после вторжения России в Грузию, Соединенные Штаты были здесь. Когда российские танки отступали, американские инженеры, американские тракторы и продовольственная помощь уже направлялись, потому что так поступают друзья в демократиях. Я встретилась с множеством грузинских военных, медицинских исследователей и правоохранителей, которые говорят о своих американских коллегах как о братьях и сестрах. Мы все работаем вместе, чтобы улучшить жизнь грузин и американцев, чтобы обе страны выполнили обещание демократии», — сказала посол.



По ее словам, и сейчас многие люди в Грузии платят за защиту демократии, а граждане, являющиеся политическими оппонентами власти, находятся в заключении.



«Это день, когда мы задумываемся о наших обязательствах перед будущими поколениями, что позволяет мне перейти ко второму важному принципу демократии: обязанности. Цена сохранения свобод реальна. Мужчины и женщины в нашей военной форме знают это очень хорошо, и я хочу поблагодарить их за то, что они по собственному желанию платят самую высокую цену за свободу.



И сейчас многие другие люди платят цену за защиту демократии. И сегодня граждане, являющиеся политическими оппонентами власти, находятся в тюрьме. Представители гражданского общества стали мишенью за содействие верховенству закона, свободным СМИ и свободным и справедливым выборам. Есть и обычные граждане, которых называют «радикалами» потому, что их взгляды отличаются от взглядов представителей власти», – сказала посол.





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