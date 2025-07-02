20-летняя девушка впала в кому в клинике Хозреванидзе в Батуми

02.07.2025 23:47





В сентябре 2024 года 20-летняя Мари Ананидзе перенесла плановую операцию в клинике Хозреванидзе в Батуми. Вмешательство включало удаление полипов, коррекцию носовой перегородки и ринопластику. Однако уже спустя 15 минут после начала операции у пациентки остановилось сердце. Сейчас, девять месяцев спустя, она всё ещё находится в критическом состоянии, в коме.



По информации семьи, перед операцией Мари прошла полное медицинское обследование. Анализы, сделанные за три дня до процедуры, не выявили отклонений — девушку признали здоровой. Но, как утверждает её отец, Мурад Ананидзе, о случившемся родственникам сообщили только спустя несколько часов.



«Нам всё время говорили, что всё под контролем. Но оказалось — нет. Повреждена кора головного мозга, что и вызвало коматозное состояние. Сначала состояние было настолько тяжёлым, что транспортировать её в другую клинику было невозможно», — рассказал он.



Мари провела около шести месяцев в клинике Хозреванидзе. Несмотря на обещания врачей, состояние девушки лишь ухудшалось. Семья решила перевезти её в Стамбул, надеясь на качественное лечение, но столкнулась с огромными расходами. Государственная помощь, по их словам, покрывает лишь малую часть затрат.



«Мы привезли её сюда с тяжёлой инфекцией — это подтвердили анализы. Сейчас инфекция устранена, но турецкие врачи говорят, что им приходится «исправлять чужие ошибки»», — говорит мать девушки, Ирма Георгадзе.



По утверждению семьи, руководство клиники отказалось компенсировать расходы на лечение, и теперь родители девушки обратились к адвокату и начали юридическую процедуру. Они также подали заявление в Агентство по регулированию медицинской деятельности с требованием начать расследование возможной халатности и нарушений со стороны врачей.



«Мы требуем, чтобы клиника взяла на себя ответственность за последствия своей халатности», — подчёркивает семья.



СМИ пытались связаться с представителями клиники Хозреванидзе, но звонки и сообщения остались без ответа.



Директор клиники — Эльдар Хозреванидзе — является финансовым донором правящей партии »Грузинская мечта». Согласно данным публичного реестра, 18 июня 2025 года он пожертвовал партии 40 тысяч лари. В тот же день его брат и совладелец клиники (25% доли) — Иракли Хозреванидзе — перевёл партии ещё 20 тысяч лари.





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