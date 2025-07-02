Посол США: Мы всегда будем друзьями Грузии и когда я уеду, часть моего сердца останется здесь

02.07.2025 23:23





С того дня, как мы прибыли в Грузию, грузины открыли нам свои сердца и дома, заставив почувствовать себя частью грузинской семьи. Спасибо вам всем за дружбу. Мы всегда будем друзьями Грузии, и когда я уеду, часть моего сердца останется здесь, - заявила посол США в Грузии Робин Данниган, выступая на мероприятии, посвященном Дню независимости США.



По словам посла, американцы собираются в День независимости, чтобы отметить важный для страны день и осознать, что значит быть американцем.



«Сегодня отмечается 249-я годовщина независимости Соединенных Штатов Америки. Каждый год 4 июля американцы собираются вместе, чтобы отпраздновать нашу независимость. Это время, когда мы стремимся понять, что значит быть американцем и что значит пользоваться фундаментальными свободами демократии. В этом году, как никогда ранее, я стремлюсь глубже понять суть демократии. Я считаю, что этот момент в истории требует более глубокого осознания демократии, наших свобод и нашей обязанности будущим поколениям.



Я считаю, что для процветания демократии необходимы три существенных элемента: обещание, обязательство и оптимизм. Я хотела бы кратко коснуться каждого из них», — сказала она.



В своей речи посол отметила, что хотела бы поблагодарить тех, кто платит самую высокую цену за свободу.



«Это день, когда мы задумываемся о наших обязательствах перед будущими поколениями, что позволяет мне перейти ко второму важному принципу демократии: обязанности. Цена сохранения свобод реальна. Мужчины и женщины в нашей военной форме знают это очень хорошо, и я хочу поблагодарить их за то, что они по собственному желанию платят самую высокую цену за свободу.



Я оптимистично настроена в отношении демократии в США и тут, в Грузии. Я оптимистично настроена, потому что знаю, что большинство американцев и грузин верят в обещания демократии и в нашу обязанность защищать ее. Я настроена оптимистично, потому что знаю, что много людей в Соединенных Штатах и Грузии служат своей стране. Я также настроена оптимистично, потому что знаю, что молодежь обеих стран особенная. Меня постоянно вдохновляет новое поколение американцев и грузин. Они вселяют в меня оптимизм в отношении нашего будущего и будущего партнерства между США и Грузией.



Говоря о партнерстве США и Грузии, я хочу поблагодарить замечательную команду посольства США за все, что вы делаете для поддержки Соединенных Штатов Америки и Грузии, включая организацию сегодняшнего праздника. Я также хочу выразить особую благодарность команде USAID и отметить с благодарностью ваше время в этой стране. Наконец, я хочу поблагодарить наших щедрых спонсоров за поддержку. Я знаю, что наши спонсоры также верят в силу дружбы США и Грузии.



Как многие из вас знают, после 33 лет дипломатической службы мой муж Гарри и я решили завершить карьеру и покинуть эту чудесную страну в конце этого месяца.



С того дня, как мы прибыли в Грузию, грузины открыли нам свои сердца и дома, заставив почувствовать себя частью грузинской семьи. Спасибо вам всем за дружбу. Мы всегда будем друзьями Грузии, и когда я уеду, часть моего сердца останется здесь. Я никогда не перестану верить в будущее демократии в Грузии и поддерживать ее», - сказала посол.





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