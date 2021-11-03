

После учений подлодок в небо взлетели «ястребы»

03.11.2021 16:51









В распространенном заявлении сообщается, что «… самолеты Су-24 провели разведку, обнаружили и классифицировали цель как отряд кораблей условного противника. Для уничтожения «противника» были задействованы БПРК «Бал» и «Бастион», многоцелевые истребители Су-30СМ, которые нанесли последовательные условные ракетные и бомбовые удары по морским целям…».



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Напомним, что после военной агрессии 2008 года против Грузии, а также оккупаций 2014 года территорий Украины, в частности Крыма, коллективные силы НАТО участили совместные военные учения в черноморском регионе в целях предотвращения дальнейших возможных угроз со стороны России. Не успев закончить учения с участием подлодок, Черноморский флот (ЧФ) поднял в небо своих «ястребов». «Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 Черноморского флота совместно с ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» отработали уничтожение морских целей», - говорится в сообщении пресс -службы ЧФ.В распространенном заявлении сообщается, что «… самолеты Су-24 провели разведку, обнаружили и классифицировали цель как отряд кораблей условного противника. Для уничтожения «противника» были задействованы БПРК «Бал» и «Бастион», многоцелевые истребители Су-30СМ, которые нанесли последовательные условные ракетные и бомбовые удары по морским целям…».Ранее сообщалось , что в рамках тех-же учениях, экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника.Напомним, что после военной агрессии 2008 года против Грузии, а также оккупаций 2014 года территорий Украины, в частности Крыма, коллективные силы НАТО участили совместные военные учения в черноморском регионе в целях предотвращения дальнейших возможных угроз со стороны России.



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