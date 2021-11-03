

Москва продолжает «играть мускулами»

03.11.2021 13:54





Москва продолжает «играть мускулами» в черноморском регионе. В ответ на заход 30 октября в Черное море эсминца «USS Porter», который принимал участие в коллективном учении, Черноморский флот (ЧФ) России в срочном порядке провел ответные учения. Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» в ходе учений отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника, - сообщает INTERFAX.RU.



В сообщении командования ЧФ говорится, что «После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ».



Напомним, что после военной агрессии 2008 года против Грузии, а также оккупаций 2014 года территорий Украины, в частности Крыма, коллективные силы НАТО участили совместные военные учения в черноморском регионе в целях предотвращения дальнейших возможных угроз со стороны России.



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