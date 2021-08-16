

В Тбилиси будет обустроен полевой госпиталь на 500 пациентов

16.08.2021 14:20





По информации министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, в Тбилиси будет обустроен полевой госпиталь на 500 пациентов, большая часть коек будет оснащена кислородом.



Как отметила в беседе с журналистами Тикарадзе, Минздрав сделает все, чтобы полевой госпиталь был использован в самом крайнем случае, и управление пациентами осталось в госпитальном секторе. По ее же словам, в случае необходимости ресурсы для создания полевых госпиталей будут найдены не только в Тбилиси, но и в других регионах.



«Будет развернут полевой госпиталь на до 500 коек, большая часть коек будет оснащена кислородом. Установлены две 5-тонные цистерны, которые будут снабжать эти койки кислородом. В последнее время в Грузии врачи не проходят подготовку для военно-полевых условий, но большая часть врачей получили образование, когда военная подготовка была обязательной, и у них есть некоторый опыт в этой области. Что касается врачей, имеющих воинское звание, то не планируется их вызов и продолжение работы в полевых госпиталях. Пациентов в этих пространствах будет принимать группа других врачей, которые имеют достаточную квалификацию и будут оказывать пациентам соответствующие услуги. У нас есть коммуникация с Красным Крестом, у которого имеется хороший опыт в плане добровольцев и постоянных сотрудников, вместе с ними пациенты получат необходимые им безопасные услуги. Министерство здравоохранения сделает все, чтобы полевой госпиталь был использован в самом крайнем случае, мы максимально постараемся, чтобы управление ковидом, исходя как из пациентов, так и врачей, осталось в госпитальном секторе, и не возникла необходимость использовать полевые госпитали. Это самый крайний план, к которому Грузия уже готова», - заявила Екатерина Тикарадзе.



Как известно, в одном из спортзалов Олимпийской деревни в Дигоми ведется обустройство полевого госпиталя.



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