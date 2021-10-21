

Таможенники обнаружили большое количество незадекларированного золота

21.10.2021 14:25





На ТПП «Сарпи» налоговой службой Минфина предотвращено два случая попытки ввоза незадекларированного золота.



По данным ведомства, общая стоимость золотых изделий составила 21 401,97 лари.



«В результате досмотра таможенниками багажа, принадлежащего гражданам Грузии и Греции Н.Б. и Л.А., были обнаружены незадекларированные золотые украшения (общим весом 202,34 грамма).



Гражданин Грузии был оштрафован на 3202,97 лари, а материалы дела гражданина Греции переданы в Следственную службу Министерства финансов Грузии.



Предотвращен еще один случай незаконного провоза золота через границу. В результате досмотра багажа, принадлежащего гражданину Армении Г.П., были обнаружены незадекларированные золотые слитки на сумму 17 686,5 лари (общий вес 100 грамм)», - говорится в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





