

Самнидзе: Евросоюз должен стать медиатором в переговорах между властями и оппозицией

01.03.2021 18:21





«Главный мессидж встречи – ЕС пристально следит за политическим кризисом и очень встревожен ситуацией в Грузии, которая является важной страной в регионе», — заявила «Новости-Грузия» председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе.



Встреча лидеров грузинских оппозиционных партий с находящимся в Тбилиси с официальным визитом президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем продолжалась около полутора часов.



Во встрече, которая состоялась в представительстве Евросоюза в Грузии, приняли участие лидеры тех партий, которые отказываются работать в парламенте, а также депутат Алеко Элисашвили, который не участвует в бойкоте, но ожидает от правительства изменений избирательного законодательства.



«Президент Европейского Совета практически дал нам гарантию, что критические комментарии и письма в адрес правительства Грузии из Европы не закончатся. Поэтому у «Грузинской мечты» не должно быть иллюзий, что сойдет на нет та лавина критических замечаний, которые мы наблюдаем после ареста лидера «Единого национального движения» Ники Мелия», — сказала Самнидзе.



«Визит Шарля Мишеля в Тбилиси означает, что включение европейских структур в разрешение политического кризиса в Грузии перешло на новый, самый высокий уровень. Во время встречи мы настаивали на том, что фасилитация, то есть посредничество Евросоюза в переговорах между властями и оппозицией в Грузии должна перейти в медиацию.



Президент Европейского Совета подтвердил на встрече, что понимает важность медиации и выразил готовность к такому развитию событий. Мы также договорились, что в ближайшее время состоится еще одна встреча грузинской оппозиции с высокопоставленным представителем ЕС. Кто это будет, пока не определено», сказала Хатуна Самидзе.



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