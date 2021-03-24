

Российского посла в Анкаре вызвали в МИД Турции

24.03.2021 13:00









Ссылаясь на дипломатические источники, агентство уточняет, что с российским послом обсуждались последние события в Сирии, в частности бомбежки гражданских объектов, в том числе больницы, осуществленные дислоцированными в Сирии силами ВВС России, имевшие место в провинции Идлиб.



Как сообщает ИА «Анадолу» - «…Турецкая сторона выразила российскому послу свою обеспокоенность и беспокойство по поводу имевших место инцидентов. Особая озабоченность была высказана в связи с атакой на больницу. Было отмечено, что турецкая сторона выразила аналогичную озабоченность российским властям…».



Напомним, что 21 марта российские СМИ



По данному инциденту «ДжазираНюс» и турецкое ИА «Анадолу» распространили противоречивые российским СМИ информацию, закрепленную фото и видео материалами. В частности, по распространенным информациям авиаудары быили нанесены по гражданским объектам в районе Сармада в Идлибе, переход Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе и район близ трассы M4. Во время бомбежки г.Сармада погиб один мирный житель и двое получили ранения, а при авианалете на больницу погибли 7 человек, в том числе один ребенок. 22 марта российский посол в Анкаре Алексей Ерхов накануне был вызван в МИД Турции в связи с ситуацией в Сирии, об этом пишет турецкое агентство «Анадолу».Ссылаясь на дипломатические источники, агентство уточняет, что с российским послом обсуждались последние события в Сирии, в частности бомбежки гражданских объектов, в том числе больницы, осуществленные дислоцированными в Сирии силами ВВС России, имевшие место в провинции Идлиб.Как сообщает ИА «Анадолу» - «…Турецкая сторона выразила российскому послу свою обеспокоенность и беспокойство по поводу имевших место инцидентов. Особая озабоченность была высказана в связи с атакой на больницу. Было отмечено, что турецкая сторона выразила аналогичную озабоченность российским властям…».Напомним, что 21 марта российские СМИ распространили информацию о том, что дислоцированными в Сирии силами ВВС России нанесен был авиаудар по колоне бронетехники террористов.По данному инциденту «ДжазираНюс» и турецкое ИА «Анадолу» распространили противоречивые российским СМИ информацию, закрепленную фото и видео материалами. В частности, по распространенным информациям авиаудары быили нанесены по гражданским объектам в районе Сармада в Идлибе, переход Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе и район близ трассы M4. Во время бомбежки г.Сармада погиб один мирный житель и двое получили ранения, а при авианалете на больницу погибли 7 человек, в том числе один ребенок.



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