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Георгий Гахария: События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось
07.06.2021 13:03
«События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось, никто и ничто не может остановить правду», — так откликнулся на заявление Бидзины Иванишвили председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.
«События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось, никто и ничто не может остановить правду. В конце концов, это все поймут. Опять же, без сплетен, мы объединяемся за Грузию, ни против кого!», — заявил Георгий Гахария.
Сегодня заявление основателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили в связи с Георгием Гахария распространил фонд «Карту».
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