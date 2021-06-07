

Георгий Гахария: События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось

07.06.2021 13:03









«События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось, никто и ничто не может остановить правду. В конце концов, это все поймут. Опять же, без сплетен, мы объединяемся за Грузию, ни против кого!», — заявил Георгий Гахария.



Сегодня «События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось, никто и ничто не может остановить правду», — так откликнулся на заявление Бидзины Иванишвили председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.«События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось, никто и ничто не может остановить правду. В конце концов, это все поймут. Опять же, без сплетен, мы объединяемся за Грузию, ни против кого!», — заявил Георгий Гахария.Сегодня заявление основателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили в связи с Георгием Гахария распространил фонд «Карту».



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