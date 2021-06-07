

Иванишвили обвинил Гахария в государственной измене

07.06.2021 11:35





Основатель и экс-председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, хранивший молчание с января 2021-го, прокомментировал политические планы бывшего премьер-министра Георгия Гахария.



«Как известно общественности, после моего ухода из политики я не делал никаких прямых или косвенных заявлений о текущих политических процессах в Грузии. Даже когда в феврале этого года государство и правительство столкнулись с серьезным политическим вызовом, я не выразил своей позиции, чтобы не дать никому даже повода спекулировать о моих политических интересах.



На фоне ухода из политики, естественно, я не прекращал отношения с представителями общественности. Я получаю информацию о важных для общества событиях от членов семьи, друзей, родственников, знакомых. Я узнал от них о кулуарных, или намеренно распространяемых слухах в связи с тем, что якобы, партия Георгия Гахария был моим т.н. политическим проектом. Поскольку я вижу попытку и дальше связывать мое имя с грузинской политикой путем распространения ложной информации, несмотря на то, что я ушел из политики, я чувствую себя обязанным дать небольшое объяснение общественности по этой теме.



Общественности известно, что создание сателлитных псевдопартий на протяжении многих лет было порочной практикой в ​​Грузии. Однако я на это никогда не подписывался, и с 2011 года до моего окончательного ухода из политики я не оскорблял грузинское общество созданием никакой псевдопартии. Тем более исключено, что после ухода из политики я позволю себе или в отношении общество такое.



Помимо того, что создание псевдопартии само по себе является неправильным событием, политическое сотрудничество с Георгием Гахария было бы для меня совершенно неприемлемым. За все эти годы мы стали свидетелями множества политических ошибок в грузинской политике, и я думал, что в этом отношении меня уже ничто и никто не удивит. Однако то, что сделал Георгий Гахария в феврале этого года, даже на этом фоне, вызывает удивление.



Один из лидеров правящей партии и государственное должностное лицо с самой большой властью покинул должность в совершенно непонятное время по совершенно невиданной причине — он ушел в отставку, потому что не хотел поддерживать верховенство закона и исполнение закона, к чему он призывал всю политическую команду. Он требовал отсрочки исполнения закона на два дня, о чем мы до сих пор не услышали никаких убедительных объяснений. Эта позиция Гахария была тем более непонятной на фоне того, что несколькими днями ранее он настаивал на снятии иммунитета для Мелия от своей команды. У подобного поступка высокопоставленного должностного лица, по степени недоразумения, вряд ли может найтись аналог даже в истории мировой политики.



Действия Георгия Гахария в феврале были предательством его команды. И что еще важнее, это было прямое предательство собственного государства. Верховенство права и закона — краеугольный камень любого государства. Прежде всего, именно отношением к верховенству закона нужно оценивать и измерять работу и деятельность любого политика и государственного чиновника. Когда должностное лицо высокого ранга выступает против верховенства закона и покидает свой пост под этим предлогом, трудно представить себе более серьезное политическое преступление, чем это. Хочу с грустью отметить, что все это вызвало у меня сильное разочарование.



Логическим продолжением всего этого стало основание Георгием Гахария политической партии. Его партия не имеет идеологической или концептуальной основы и явно подразумевается как ситуативный инструмент для того, чтобы отобрать у правящей команды хоть небольшое количество голосов избирателей.



Одно из моих любимых высказываний — все что не делается, все к лучшему. Ожидалось, что отставка Гахария приведет к серьезному политическому кризису. Однако, как видим, сильная, прогрессивная и опытная команда правящей партии смогла легко преодолеть трудности и укрепить государственные институты. Несмотря на то, что после моего ухода из политики, сменились два ведущих государственных должностных лица, государство продолжает стабильно функционировать.



Важно, что правящая партия не зависит от отдельных личностей и является сильной, единой командой, которая любит страну, имеет ценности и твердо защищает государственные интересы. В этом смысле полным антиподом «Грузинской мечты» является «Национальное движение», которое от начала до конца зависит от своего единоличного лидера с тяжелым криминальным прошлым. Достаточно этому лидеру отойти от публичного пространства, и его партия мгновенно рухнет.



Одним из главных результатов, которых достигла «Грузинская мечта» со мной и моим уходом из политики, является конец порочной традиции культа личности и мессианизма в Грузии.



Я глубоко убежден, что основанная мной партия будет и дальше успешно обеспечивать твердость государства, защиту демократических институтов, верховенство закона и верховенство закона, что является необходимым условием для развития государства», — говорится в заявлении, которое распространяет фонд «Карту».



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