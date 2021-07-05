

«Репортеры без границ» осуждает нападение на журналистов

05.07.2021 21:25









«Репортеры без границ» осуждают нападение на представителей СМИ.



«По меньшей мере более 10-ти журналистов подверглись нападению сегодня утром после того, как ультраправые демонстранты, противники «Тбилиси Прайда» вышли в центр столицы. «Репортеры без границ» осуждают это массовое нападение и призывают власти осудить все эти нападения и пролить на них свет», — отмечают в организации.

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Неправительственная организация «Репортеры без границ» отреагировала на сегодняшние события в Тбилиси.«Репортеры без границ» осуждают нападение на представителей СМИ.«По меньшей мере более 10-ти журналистов подверглись нападению сегодня утром после того, как ультраправые демонстранты, противники «Тбилиси Прайда» вышли в центр столицы. «Репортеры без границ» осуждают это массовое нападение и призывают власти осудить все эти нападения и пролить на них свет», — отмечают в организации.Читайте также: В ходе сегодняшних событий в Тбилиси пострадали 27 журналистов, операторов и фотографов 16 СМИ Противники «Тбилиси Прайда» на проспекте Руставели и прилегающей территории осуществили агрессивные действия в отношении журналистов и операторов, в результате чего пострадали представители различных СМИ.



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