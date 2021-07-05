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В ходе сегодняшних событий в Тбилиси пострадали 27 журналистов, операторов и фотографов 16 СМИ
05.07.2021 20:45
В результате нападений противников «Тбилиси прайда» на данный момент пострадали 47 сотрудников СМИ. Информацию об этом распространяет «Медиачекер».
По существующей на данном этапе информации, пострадали представители 16 СМИ.
В частности, пострадали:
• 1 сотрудник «IPN», фоторепортер Георгий Николишвили;
• 1 оператор «Палитраньюс» Рома Таругишвили;
• 8 сотрудников «Рустави 2» - операторы: Шота Сикинчалашвили, Зура Манагадзе, Бека Атабегашвили, Николоз Урушадзе и журналисты: Мариам Кумсишвили, Марика Гоциридзе, Георгий Пертиа, Саломе Бокучава.
• 3 сотрудника «ТВ Пирвели» - операторы: Александр Лашкарава, Леван Брегвадзе, а также журналист Гуга Майсурадзе;
• 9 сотрудников телеканала «Формула» - журналисты: Рати Цверава, Гуга Двалишвили, Лука Хачидзе, Георгий Габуния, Нино Вардзелашвили, а также операторы: Заза Капанадзе, Георгий Маисашвили, Николоз Калиашвили, Лексо Хомасуридзе и фотограф Вахо Карели.
• 11 сотрудников канала «Мтавари архи» - журналисты: Деа Мамисеишвили, Ираклий Бахтадзе, Нино Газделиани, Датуна Ахаладзе, Анри Джохаридзе, Кета Цицкишвили, Торнике Барнабишвили, Натия Кокосидзе, Тако Леквеишвили, а также операторы: Важико Чхаидзе и Леван Аблотия
• 2 сотрудника «Имеди» - журналист Дмитрий Киримнишвили и оператор Шота Кирвалишвили;
• Оператор Первого канала Илья Твалиашвили;
• Журналист Общественного вещателя Аджарии Тико Сусареишвили;
• 3 сотрудника «Радио Свобода»: журналисты Торнике Мандария и Тамуна Чкареули, а также оператор Дато Коридзе;
• журналист on.ge Тамта Кахаберидзе;
• журналист «Нетгазети» Лука Пертая;
• журналист «Табулы» Мако Джабуа;
• журналист "Гурианьюс" Мераб Цаава;
• фотограф «Ньюпост» Зура Церцвадзе;
• Журналист CNews Гига Гелхвидзе.
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