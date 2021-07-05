

IFJ о событиях в Тбилиси: безнаказанность должна прекратиться

05.07.2021 21:31









«Во время марша «Прайда» в Тбилиси демонстранты жестоко расправились с журналистами и разбили технику. Это невероятное нападение на свободу информации. Безнаказанность должна прекратиться», — отмечают в «Международной федерации журналистов».

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Противники «Тбилиси Прайда» на проспекте Руставели и прилегающей территории осуществили агрессивные действия в отношении журналистов и операторов, в результате чего пострадали представители различных СМИ. Международная федерация журналистов» (IFJ) откликнулась на события в Тбилиси.«Во время марша «Прайда» в Тбилиси демонстранты жестоко расправились с журналистами и разбили технику. Это невероятное нападение на свободу информации. Безнаказанность должна прекратиться», — отмечают в «Международной федерации журналистов».Читайте также: В ходе сегодняшних событий в Тбилиси пострадали 27 журналистов, операторов и фотографов 16 СМИ Противники «Тбилиси Прайда» на проспекте Руставели и прилегающей территории осуществили агрессивные действия в отношении журналистов и операторов, в результате чего пострадали представители различных СМИ.



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