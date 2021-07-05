

IPI: МВД должно срочно идентифицировать и задержать этих лиц

05.07.2021 21:35









Согласно информации на странице организации в Twitter, «Международный институт прессы» обеспокоен нападением на представителей СМИ.



«Международный институт прессы» глубоко обеспокоен физическими нападениями со стороны ультраправых протестующих на более чем 20 журналистов, освещавших мероприятия «Прайда» в Тбилиси. МВД должно срочно идентифицировать и задержать этих лиц», — говорится в заявлении.



Напомним, противники «Тбилиси Прайда» с утра проводят акцию на проспекте Руставели.

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Протестующие вступили в противостояние с представителями СМИ, в результате чего пострадал оператор Первого канала Грузии Илья Твалиашвили. Пострадали и представители других СМИ.



В то же время «Тбилиси Прайд» позже выступил с заявлением, в котором говорилось, что сегодня марш не состоится. «Международный институт прессы» откликается на текущие события в Тбилиси.Согласно информации на странице организации в Twitter, «Международный институт прессы» обеспокоен нападением на представителей СМИ.«Международный институт прессы» глубоко обеспокоен физическими нападениями со стороны ультраправых протестующих на более чем 20 журналистов, освещавших мероприятия «Прайда» в Тбилиси. МВД должно срочно идентифицировать и задержать этих лиц», — говорится в заявлении.Напомним, противники «Тбилиси Прайда» с утра проводят акцию на проспекте Руставели.Читайте также: В ходе сегодняшних событий в Тбилиси пострадали 27 журналистов, операторов и фотографов 16 СМИ Протестующие вступили в противостояние с представителями СМИ, в результате чего пострадал оператор Первого канала Грузии Илья Твалиашвили. Пострадали и представители других СМИ.В то же время «Тбилиси Прайд» позже выступил с заявлением, в котором говорилось, что сегодня марш не состоится.



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