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IPI: МВД должно срочно идентифицировать и задержать этих лиц
05.07.2021 21:35
«Международный институт прессы» откликается на текущие события в Тбилиси.
Согласно информации на странице организации в Twitter, «Международный институт прессы» обеспокоен нападением на представителей СМИ.
«Международный институт прессы» глубоко обеспокоен физическими нападениями со стороны ультраправых протестующих на более чем 20 журналистов, освещавших мероприятия «Прайда» в Тбилиси. МВД должно срочно идентифицировать и задержать этих лиц», — говорится в заявлении.
Напомним, противники «Тбилиси Прайда» с утра проводят акцию на проспекте Руставели.
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Протестующие вступили в противостояние с представителями СМИ, в результате чего пострадал оператор Первого канала Грузии Илья Твалиашвили. Пострадали и представители других СМИ.
В то же время «Тбилиси Прайд» позже выступил с заявлением, в котором говорилось, что сегодня марш не состоится.
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