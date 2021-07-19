

Зурабишвили: Европейское будущее Грузии неизбежно

19.07.2021 16:13





Выбор европейского пути для нас и наших друзей безальтернативен. Батумская конференция - это сигнал о том, что мы не одни в этих усилиях, нас поддерживают и укрепляют - все это означает, что нам нужно сделать еще больше и еще быстрее, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на открытии Батумской международной конференции.



Как отметила Зурабишвили, мероприятие такого с участием 4 президентов проводится впервые, что является «новым началом».



«Этот формат с участием президента Европейского совета станет еще одним шагом вперед на нашем общем пути в направлении европейской интеграции. Сегодняшний день является примером того, насколько серьезны наши общие обязательства. Это пример и подтверждение того, что европейское прошлое и европейское будущее неизбежно. Несмотря на ограничения пандемии, мы не только возобновили, мы продолжаем Батумскую международную конференцию и проводим это мероприятие на высшем уровне. Впервые проводится такое мероприятие с участием 4 президентов, и это новое начало. Для всех нас это означает, что у нас новые обязательства. Прежде всего, это обязательство, взятое Грузией - европейское будущее Грузии неминуемо и неотделимо от нашей истории и ценностей. Это во всех наших конституционных положениях со дня независимости, это провозглашено как выбор нашего народа. Это вопрос, по которому не происходит поляризации или дебатов между политическими партиями, существует консенсус, и мы никогда не спорим об этом. Несмотря на вызовы и оккупацию, наши стремления никогда не оказывались под вопросом», - заявила Зурабишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





