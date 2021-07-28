

«Лело для Грузии» не исключает бойкота выборов после заявления правящей партии

28.07.2021 16:02









По его словам, «Лело» сделает все, чтобы не допустить радикализации. Мамука Хазарадзе призвал все оппозиционные силы срочно провести консультации по этому поводу.



Как заявил на брифинге Хазарадзе, они примут решение, какие шаги предпримут. По словам Хазарадзе, он также не исключает бойкота предстоящих осенью выборов.

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«Мы уже находимся на связи с нашими международными партнерами. Мы не позволим претворить в жизнь это совершенно безответственное деструктивное заявление «Грузинской мечты». Еще раз, мы вместе с нашими партнерами по оппозиции очень спокойно, в мирной обстановке решим, какие шаги мы предпримем. Эти шаги будут направлены на установление стабилизации в стране, и если возникнет необходимость, я не исключаю бойкота выборов в органы местного самоуправления», — заявил Мамука Хазарадзе.



По его словам, сегодня «Грузинская мечта» подтвердила, что выйдя из соглашения, она выбрала российский путь.

Сегодняшнее заявление «Грузинской мечты» — это безответственное заявление той силы, которая в одностороннем порядке покидает документ Шарля Мишеля. Это попытка дестабилизации, обращение к радикализму в нашем обществе, — заявил лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.По его словам, «Лело» сделает все, чтобы не допустить радикализации. Мамука Хазарадзе призвал все оппозиционные силы срочно провести консультации по этому поводу.Как заявил на брифинге Хазарадзе, они примут решение, какие шаги предпримут. По словам Хазарадзе, он также не исключает бойкота предстоящих осенью выборов.Читайте также: «Грузинская мечта» односторонне вышла из договора по «плану Мишеля» «Мы уже находимся на связи с нашими международными партнерами. Мы не позволим претворить в жизнь это совершенно безответственное деструктивное заявление «Грузинской мечты». Еще раз, мы вместе с нашими партнерами по оппозиции очень спокойно, в мирной обстановке решим, какие шаги мы предпримем. Эти шаги будут направлены на установление стабилизации в стране, и если возникнет необходимость, я не исключаю бойкота выборов в органы местного самоуправления», — заявил Мамука Хазарадзе.По его словам, сегодня «Грузинская мечта» подтвердила, что выйдя из соглашения, она выбрала российский путь.



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