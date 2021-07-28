

«Грузинская мечта» односторонне вышла из договора по «плану Мишеля»

28.07.2021 15:11





Правящая партия «Грузинская мечта» объявила соглашение Шарля Мишеля аннулированным. Документ, который был подписан 19 апреля, предполагал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году – в том случае, если «Мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.



Председатель партии Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге заявил, что соглашение исчерпало себя спустя 100 дней после подписания. При этом он все же допустил назначение досрочных парламентских выборов в стране.



«Мы готовы по доброй воле назначить внеочередные выборы не только, если получим менее 43% голосов (на местных выборах), но даже в случае 53%-ной поддержки – если увидим в поведении оппозиционных политических партий, что наша политическая система созрела для коалиционного правления и подобный режим правления не навредит государству», – отметил Кобахидзе.



Председатель «Грузинской мечты» добавил, что аннулированием соглашения от 19 апреля «страна возвращается в конституционные рамки и политические процессы в Грузии продолжатся в соответствии с конституционным порядком».



Политическое соглашение было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля. Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В ЕС и США считают, что духу договора противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.



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