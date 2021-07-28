

Зураб Джапаридзе покидает парламент - «нет соглашения - нет обязательств»

28.07.2021 16:08







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Как поясняет Джапаридзе, поскольку соглашения больше нет, то нет и обязательств.



«Я покидаю парламент. Нахождение в парламенте – это обязательство, взятое мной по соглашению от 19 апреля. Не существует соглашения, не существует и обязательств. После выхода из изоляции я еще раз, официально обращаюсь к парламенту. Если кто-то еще не осознает, что происходит – так устанавливается диктатура, тихо и вероломно.



Как не допустить этого – вот над чем нужно задуматься сегодня всем порядочным людям», - пишет Джапаридзе.

Лидер «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе покидает парламент Грузии. Об этом Джапаридзе написал на своей странице в Facebook после того, как на экстренном брифинге правящей партии выяснилось, что политическое соглашение от 19 апреля аннулировано.Читайте также: «Грузинская мечта» односторонне вышла из договора по «плану Мишеля» Как поясняет Джапаридзе, поскольку соглашения больше нет, то нет и обязательств.«Я покидаю парламент. Нахождение в парламенте – это обязательство, взятое мной по соглашению от 19 апреля. Не существует соглашения, не существует и обязательств. После выхода из изоляции я еще раз, официально обращаюсь к парламенту. Если кто-то еще не осознает, что происходит – так устанавливается диктатура, тихо и вероломно.Как не допустить этого – вот над чем нужно задуматься сегодня всем порядочным людям», - пишет Джапаридзе.



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